港股兩日漲逾七百點後，今早開低近百點。恒指開低95點，報24,386點；國企指數開低46點，報9,862點。

個股方面，京東今日正式掛牌，開盤報239港元較226港元之招股價高13元或5.8％。

騰訊開高0.4％，報452.4港元；阿里及美團亦小幅開高。

吉利擬在上海科創板上市，今早開高7.6％，報12.8港元。

友邦開高近1％。

(工商 )

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