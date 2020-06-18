今年3月，民眾黨政治新秀、有爆乳甜姊兒之稱的蔡宜芳，被爆與大19歲的人夫張益贍，發展出不倫戀。近日資深媒體人黃光芹驚爆，消息來源是蔡壁如，主要目的就是要鬥垮張益贍。內幕遭起底，引發網友熱議，猜說會不會是仙人跳，但也有人相信真有其事。

黃光芹在政論節目《新聞面對面》中驚爆，張益贍和蔡宜芳上摩鐵被拍到是蔡壁如爆料，有記者朋友直指消息來源就是蔡壁如，敢這樣講出來，就是對方親口告知她的友人。黃光芹也說，近期柯文哲的一些幕僚就頻頻反應蔡壁如愛內鬥，而摩鐵事件主要就是要鬥垮張益贍。

此事在PTT引發討論，網友意見兩極，有人認為名嘴爆料的可信度待商榷，「有所本就可以爆料，真的假的就再說了」「記得不是周刊偷拍的嗎？」

不過，也有人相信民眾黨確實有內鬥的情況，「這誰都知道吧，我還沒看過自己人出事，可以笑那麼爽的」「全世界都不意外吧」「民眾黨每次爆料都是內部人才會知道的八卦」「這不是大家都知道嗎？」「他根本沒再演啊，一副我鬥贏了超爽的」「會不會是仙人跳」。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)