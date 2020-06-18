緯創(3231)今舉行股東會，董事長林憲銘表示，疫情尚未解除，謝謝股東出席，今年的疫情對整體市場增加更多不確定性，謝謝股東的支持。去年的議題是中美貿易戰，但緯創透過組織調整，仍交出比2018年更好的成果；而今年在疫情的衝情下，未來全球產業供應鏈和營運模式都可能有更大的改變。緯創一直維持高配息率，以昨天的32.25元收盤價計，目前的殖息率在6.2%。公司也會加速股息發放，目標在7月底至8月初發放。

緯創今股東會通過2元現金股利案，該現金股利為2013年以來新高，配息率為83％，每股淨值為26.03元。展望今年，林憲銘表示，今年第一季是很緊張，一直都在緊急因應新冠疫情的變化，第二季已看到回復，全年逐漸步上正軌。

緯創108年全年合併營收為新台幣8782.55億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣68.01億元，每股盈餘為新台幣2.4元；108年毛利率為4.8%，前一年為4.2%；營業利益率為1.51%，前一年則為1.2%。在個別產品線的表現方面，傳統消費性產品(如筆電、桌上型電腦等)市場仍呈現成長停滯或下滑；伺服器、液晶顯示器、智能裝置、零組件模組事業成長則相對突出。今年前5月緯創營收為3158億元，年減約5.4%。

林憲銘表示，民國108年是變化十分快速的一年。即使全球貿易戰升溫、整體經濟疲軟，緯創營運全年仍維持良好表現。緯創內部組織也在這關鍵的一年進行調整，將公司區分為三大事業體：一緯創科技、二緯創智能、三育成事業，並啟動管理層的世代交替，積極拔擢與培養優秀管理人才。

(時報資訊)