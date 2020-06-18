美國5月新屋開工數增長不如市場預期，但建築許可數強勁反彈，進一步強化在抵押貸款利率跌至歷史新低之際，房市將引領美國經濟從新冠危機中復甦的樂觀預期。

美國商務部周三公布，5月新屋開工數經季調後雖較4月成長4.3%，折合年率為97.4萬戶，但仍創下2015年以來的次低記錄，且不如市場預期的109.5萬戶。5月新屋開工數與去年同期相比下滑23.2%。美國新屋開工數在4月暴跌26.4%，在3月下挫19.0%。

做為未來房市榮衰指標的建築許可數，5月較4月大幅增長14.4%，以年率計為122萬戶，惟仍低於市場預期的122.8萬戶。

此外，美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周（截至6月12日）美國抵押貸款申請指數上升8%，較前一周的升高9.3%放緩。上周房貸申請數成長4%，創下近11年半新高。30年期固定抵押貸款利率平均為3.3%，較前一周的3.38%進一步下跌。數據顯示美國的抵押貸款申請數已經重返疫情爆發前的水準。

聯準會在6月會議後宣布維持聯邦基金利率區間於0%~0.25%不變，並預期近零的利率水準將至少維持到2022年，雖然央行的政策利率對抵押貸款利率不會造成直接影響，但在一片超低利率的環境下，抵押貸款利率料將持續走低，這將有助於美國房市前景，使房市成為經濟復甦火車頭的預期升溫。

(時報資訊)