晶華（2707）國際酒店集團今（18）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，包括上半年配息6.1248元、下半年3.9206元，合計全年配息10.0454元。董事會日前已決議7月16日除息、8月6日發放下半年股利，2020年首季獲利則因疫情而暫不發放。

展望今年，雖然營運面臨新冠肺炎疫情衝擊，短期內仍難恢復正常營運，晶華除積極採取各項開源節流措施，盼將損害降至最低，並持續按既定計畫加強人才培訓，促進營運轉型升級、提高競爭力，並持續開發晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌的海內外新營業據點。

晶華2019年合併營收65.35億元，年減2.1％，為近5年低點。毛利率創33.49％新低，但營益率逆升至19.33％，創近4年高點。因業外收益年減約32％，致使歸屬母公司稅後淨利13.44億元，年減1.8％，仍創歷史次高，每股盈餘10.58元，則創歷史第3高。

晶華去年營收衰退，主因2018年7月起不再認列海外麗晶（Regent）酒店營收，致使海外子公司營收年減90.39％。不過，其他據點營收均見成長，台北晶華年增0.47％、捷絲旅年增3.42％、晶泉丰旅年增3.38％、台南晶英年增6.89％，太魯閣晶英年增達13.01％。

至於去年獲利小幅衰退，主因前年策略結盟洲際酒店集團（IHG）、認列釋股收益3.71億元，墊高比較基期。不過，去年子公司獲利年增1.52億元，且認列日本不動產處分收益1.97億元彌補缺口。若同步排除一次性收益影響，去年合併獲利仍年增15.65％。

展望今年，晶華董事長潘思亮在致股東報告書中指出，新冠肺炎疫情自1月底蔓延全球，重創全球經濟活動，在各國陸續封城境管防疫下，台灣觀光旅遊業首當其衝，造成台灣所有旅館營運斷崖式驟降，客房及餐飲收入均因消費者恐懼群聚而大幅衰退。

對此，晶華積極採取各項開源節流措施，以期將損害降至最低，依目前疫情狀況，預期短期間尚難恢復正常營運。不過，集團利用此非常時期加強內部硬體更新，積極辦理國際觀光人才轉型培訓課程，提升同仁專業能力，以促進營運轉型升級、提高競爭力。

展望今年，晶華仍依既定長短期業務發展計畫，提升品牌及產品優異性，鞏固現有客源及開發新客源，內部則加強人才培訓，有效控制合理經營成本，並持續拓展開發晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌的海內外新營業據點，以更積極的應變態度展現經營管理能力。

(時報資訊)