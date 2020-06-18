美國數州與中國首都北京的新冠肺炎新增確診病例激增，以及北京已經半封城以防止疫情快速擴散，令投資人擔心兩國恐再度陷入經濟封鎖，隔夜美股跌多漲少，道瓊指數與標普500指數中止連漲3天的升勢，受此影響，周四香港股市開低後急速下挫1.31%，報24161.391點。國企股(H股)目前下跌1.17%，報9793.71點。匯豐控股下挫2.52%，該銀行宣布將重啟疫情爆發後擱置的龐大裁員計畫，於中期內裁員3.5萬人，相當於約15%人力。

(時報資訊)