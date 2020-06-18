前中研院研究員吳乃德日前發表著作《台灣最好的時刻》，今上電台節目受訪時，提到日前披露的「蔣經國日記」內容，蔣經國大罵當時傳說中他一直很尊敬的康寧祥時；吳乃德說，「哇！我第一反應是，摧毀蔣經國神話，評論民主運動很像莒光日教官」。

吳乃德今接受主持人周玉蔻電台專訪提到自己新書《台灣最好的時刻》，書名是引用英國首相邱吉爾的話。

他認為，如果沒有美麗島事件就沒有台灣今天民主；他說，書中也提到當年許多黨外人士，張俊宏是首先把台獨想法講出來的；康寧祥當時還在加油站工作，把一生積蓄二十幾萬丟去選舉，康的演講，提升黨外工作的格局，他講台灣歷史、尊嚴及台灣人認同，以前都是罵警察等。康寧祥在民主時代非常有開創性，對台灣民主運動非常重要。

他說，傳說中蔣經國對康寧祥很尊敬，說是民主推手、康質詢時蔣經國都會站起來。但看到最近公布的「蔣經國日記」把康寧祥罵成這樣（小人之言、卑鄙敗類等），他第一個反應是，摧毀蔣經國神話。

吳乃德說，中壢事件是人民第一次直接挑戰國民黨權威。許信良脫黨參選桃園縣長，讓後來國民黨不敢再作票，那一次造成很多黨外人士當選；而美麗島事件大逮補時，很多人黨外人士被抓，連沒去高雄也都被抓，讓很多青人投入民主運動。

美麗島大審判後來透過媒體大肆報導，讓大家開始關注；他說，美麗島大審判最重要是過程就是媒體大量報導，黨外人士追求自由民主、講出台灣人民主心聲，都被報導出來。

他透露，以前法庭審判都是另一個戰場，大審判時剛開始沒有被充分利用，因大受審人完全沒有士氣，當時有個因走私被抓去關外省青年漁民跟姚嘉文說，你的案子大家都很關心；激起姚嘉文鬥志，終於在開庭時怒斥檢察官。

(中時 )