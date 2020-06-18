端午節連假即將到來，是防疫新生活後首波連假，面對國旅「反彈式出遊」及期末考延後等因素，交通疏運面臨考驗，交通部長林佳龍昨召開端午疏運會議，強調各單位以旅客角度出發，強化各運具之間的整合，例如高鐵無自由座所減少的運能，應事昂備妥客運或台鐵的運能，並引導旅客在時間及運具上分流。

交通部預估，過去端午節落於通常於學生期末考前，家庭出遊的情況較少，連帶使觀光帶動的人車移動相較於春節、清明節等假期少，然而今年暑假往後延2周，加上疫情後反彈式出遊影響，出遊人車潮較難估計。

高公局分析，6月25日端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.8倍，建議民眾可以改駛台61線；假期第1、2日南下建議於下午1點後出發，第3、4日北上建議上午12點以前出發，並善用「1968」App掌握最即時的路況，避免壅塞。

公路總局因應蘇花改可能湧現小客車車流，將於連假期間特定時段管制大貨車通行，同時提升蘇花改主線路段行車速限提升至70公里。高公局與公總也建議前往東部的民眾，可以多搭乘公共運輸，且因國道5號提供大客車優先通行，單程可能較自駕省30分鐘以上。

由於防疫因素，高鐵於連假期間不販售自由座，致使列車的座位數固定，無法似過去可加開全車自由座疏運旅客，因此雖高鐵已增開215班列車營運，並將現有34組列車中的33組上線服務旅客，但也逼近運能的極致，未來再加開班次空間有限。

官員轉述，林佳龍要求各單位加強橫向聯繫，連假前再確認各疏運計畫皆能順利執行，他也會前往視察疏運狀況。此外，高鐵採全車對號座，可能會有民眾買不到票，各單位間應強化橫向聯繫，疏導無法搭乘高鐵的民眾改搭台鐵或客運返家。

(中時 )