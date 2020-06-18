警方查扣到現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。（林郁平攝）

自稱中華中正黨榮譽主席「少龍」的67歲男子徐浩城，遭警方查出假藉宗教詐財，甚至在靈修中心成立「仙女班」，招收20-30歲的單身處女信徒，共計237位。檢警搜索少龍道場、住處及公司，搜出8000萬元、仙女班法則等贓證物。對此，網紅律師林智群感嘆，說長相沒長相，說錢財沒錢財，一堆女生倒貼，起出8000萬現金…「有什麼故事比這個更勵志的？」，更自嘲「沒事去台大學什麼法律」。

新冠肺炎疫情爆發時，「少龍」因上傳他以手指幫信眾治肺炎的網路影片而爆紅，進而在臉書散布只要聆聽他唱歌、加入該黨就可治癒肺炎，被依《社會秩序維護法》裁罰1萬元。

之後有被害人報案，指少龍成立「華興靈修中心」詐騙數千萬；成立「仙女班」，招收20至30歲單身女信徒，由59歲祕書李美華管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」作為仙女規範，要求仙女們需完全臣服及終生獻身給道主，至少有3名女子在2016年遭徐嫌猥褻。

律師林智群在臉書發文感嘆：「說長相沒長相，說錢財沒錢財，自創教派，一堆女生倒貼，被查獲時起出8000萬現金⋯⋯有什麼故事比這個更勵志的？」。

林並自嘲說，「這是一個白手起家的故事」、「感覺自己混得很差，沒事去台大學什麼法律下場是家裡沒8000萬」。

網友也紛紛回應：「忽然覺得妙禪好帥」、「有些企業老闆也很信他，真的不知道他的魅力在哪」、「這些人眼睛業障也太重了~倒貼這種人」、「一定有一般人看不到過人之處 除了『仙女』們」。

(中時電子報)