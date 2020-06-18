高雄市長補選，民進黨毫無懸念由副閣揆陳其邁出馬，反觀藍營人選難產，黨中央已通過徵召辦法，這兩天就要決定人選，18日卻傳出，韓國瑜親信、前高市民政局長曹桓榮將於上午11時赴市選委會領表，打算爭取市長補選提名，與日前已正式表態的議員李雅靜、黃紹庭競爭。

國民黨雖已有在地議員李雅靜、黃紹庭先後表態，同為青壯派的議員黃柏霖、蔡金晏、李眉蓁、黃香菽等人也一再被提出討論，但據了解，黨中央也知悉高雄藍營黨團派、黨部派歧異頗深，為避免擴大裂痕，傾向不提名議員投入市長補選。

知情人士透露，韓國瑜遭罷免後，11日在市府辦的告別音樂會，大批韓粉湧入，直播觀看人數更高達87萬，韓流顯然未散，藍營基層因此建議找韓市府局處首長出征，不僅可主打市政延續，也能承接韓流熱度。

綜合考量後，前民政局長曹桓榮是適當人選，首先他是土生土長高雄人，這1年多來跑遍高雄38個行政區，對在地事務非常熟悉，且年輕、形象清新；曹桓榮目前還在參加學校畢業典禮，僅簡短向本報記者表示「待會見」，等於證實11時將赴市選委會領表、正式表態。

曹桓榮出生於高雄岡山，求學之路一直都在高雄，曾任高雄青工總會祕書長，韓國瑜2018年競選市長期間四處造勢，曹桓榮大力協助，展現高度籌畫能力，加上對地方熟悉，韓上任後提拔他擔任民政局長，是韓市府核心幕僚之一。

(中時 )