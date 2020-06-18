在2003年犯下震驚社會刺殺妻子與6歲幼兒慘案的死刑犯鄭文通，在2006年遭判死刑定讞，但鄭不服判決，多次申請釋憲希望逃死，因此在獄中等待執行14年。但如今等不到釋憲結果，日前鄭文通因罹患肺癌多年，終於不敵病魔於上周病逝獄中。

檢警調查，2003年基隆市24日發生一起家庭悲劇，失業男子鄭文通凌晨酒後返家， 長年臥病的妻子莊瑞美吵著要尋死，鄭某以安眠藥強行餵食六歲的兒子鄭智豪，再以尖刀接連刺殺妻、兒多刀致死，鄭某再割腕自殺未遂 。

這起案件發生當時，是基隆消防局接獲報案，指稱正信路57號2樓有人自殺，消防人員趕往現場破門而入，鄭文通躺在客廳，身旁蓋著棉被。鄭某全身酒氣並向消防人員表示，要與妻兒多相處一會兒。

警消鑑識後發現棉被下躺著二具屍體，消防人員見地面有兩把尖刀，血跡斑斑，欲打開棉被查看被鄭拒絕，鄭文通突然情緒失控，持尖刀朝向左手掌割 刺一刀，血流如注。消防人員將鄭某制服後送往基隆醫院急救，鄭某 不斷要求要與母親見最後一面，並喃喃自語的表示，家中只有一台電視，其他什麼都沒有了。

不久，鄭母林素蓮趕到現場，鄭文通激動地表示，他非常不孝，來生再盡孝道。林素蓮安慰他，要他好好活著就是盡孝。

鄭文通在醫院內向警方表示，妻子莊瑞美十年前因燒燙傷意外，傷口一直難以痊癒，持續就醫，積欠兩家醫院可觀醫療費用，其妻多次於吵架後表示要尋死，他又失業多時，一時想不開，要死大家一起死 。

鄭文通供稱，夫妻吵架時，他向兒子鄭智豪表示，要跟爸爸還是媽媽，鄭智豪回稱要跟著媽媽一起，鄭文通自冰箱內拿出七顆安眠藥，以開水餵下，隨後向妻兒各刺一刀，以棉被及椅墊蓋著二人屍體。

法官在2006年認為鄭文通泯滅人性，與妻子與兒子無深仇大恨還痛下殺手，因此判處死刑定讞。

(中時電子報)