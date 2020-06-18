三圓建設（4416）今（18）日召開股東會，原本市場傳出會有資深股東針對三圓董座王光祥近三年布局入主大同公司經營權，忽視三圓公司治理、財報不實等爭議，會當場「放炮」，要今天三圓股東會場面很「難看」；但是今早股東會，卻一路順暢，經短短28分鐘，就順利結束。

三圓建設今年股東會罕見不對外開放記者採訪，門口戒護森嚴。所幸全場順利完成，也沒有職業股東發言干擾議程。

三圓建設總經理王雅麟會後面對記者詢問時表示，明年「Diamond Towers」四月將完工，會是未來業績爆發期。

三圓去年度稅後淨損為1.81億元，今天通過股利分配案，以現金發放，即每股現金股利 1 元。

展望今年，台北市大安區懷生二小段都更案「Diamond Towers」已進入興建完成期，預計110年上半年向有關單位申請使用執照。因大台北 地區土地取得不易，響應政府危老重建計畫，積極投入及評估都市更新案件，可永續經營並創造營收及獲利，並將持續開發新建案並活化持有之商用不動產，多角化經營以求提升穩定之租金收益。

(工商 )