美國國務院官員透露，美東時間17日早上9時過後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，在夏威夷舉行閉門會議。

外界預料，雙方將討論貿易、人權、香港問題、中國處理新冠肺炎疫情的方式、中國在南海的行為，以及北韓問題等。會談在檀香山一個軍事基地閉門舉行，這也是疫情爆發後兩國高層官員首次踫面，以緩和兩國緊張關係。

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