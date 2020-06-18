2020台南市國際龍舟錦標賽將於23至25日，於台南運河安億橋、承天橋舉辦。台南市長黃偉哲遵循古禮，於18日上午在安平開台天后宮主持龍舟開光點睛儀式，並由多名賢達仕紳擔任陪祭官，為龍舟賽揭開序幕，同時祈求比賽圓滿成功。
黃偉哲提到，台南市為今年全台少數維持龍舟競賽的縣市，儘管賽事規模縮減，但不少隊伍跨縣市報名，顯示台南防疫有成。黃偉哲也說，龍舟賽的相關防疫措施不得輕忽，雖然選手不必佩戴口罩，但是仍維持實名制登記；至於民眾觀賽的防疫措施，黃偉哲指出，當天會場將採實名制，民眾若無法保持社交距離，建議佩戴口罩。
台南市政府教育局長鄭新輝說，考量疫情，原僅限制75隊報名參加龍舟賽，但各界報名踴躍，最終放寬至99隊報名，其中最高獎金為大型公開男子組30萬元。
台南市體育處則表示，比賽期間也將辦理台南市國際龍舟錦標賽粉絲專頁留言抽獎活動，最大獎將抽出各大飯店住宿券，詳情可查詢台南市國際龍舟錦標賽臉書粉專。
(中時 )
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