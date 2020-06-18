藝人澎恰恰去年因拍片需要資金調度，10月透過友人認識一名自稱姓陳的男子，陳男向澎恰恰佯稱可幫忙借貸1000萬元，但需先支付手續費及仲介費180萬元，澎恰恰信以為真，遂先開立了180萬元支票付款。警方昨天逮捕吳姓與李姓2名嫌犯到案，經檢察官漏夜複訊後，吳姓嫌犯及李姓嫌犯各以15萬及5萬元交保。

據了解，澎恰恰待支票遭兌現後，發現陳男多次藉故推諉，或稱資金馬上到位，遲遲未交付千萬借款，甚至在11月中旬聯絡電話停用斷訊，人也消失無踨，澎恰恰才驚覺遭到詐騙，今年4月向刑事局報案提告。

檢警追查發現，陳男除使用假名外，其聯絡手機及支票存入的銀行帳號都是人頭帳戶，刻意隱瞞真實身分。檢警偵辦後，查出其真實身分是25歲吳姓男子，17日將他及另一名接應的32歲李姓共犯逮捕到案，並於其住處內查扣到犯罪聯絡用手機、空白本票、存摺及相關贓證物，全案刻擴大偵辦中。

(中時電子報)