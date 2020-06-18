民進黨高雄市議員陳致中，近期被選區前鎮、小港人發起罷免活動，而連署也在短短幾天內，從新生路第1個罷免連署點成立，已迅速成長到6個連署點，高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗表示，目前6個連署點，分別設在前鎮2個、小港4個，並表示「有效連署書持續增加中」。

陳致中16日在臉書表示，「我整個傻眼了」，原來是他質詢勞工局代理局長陳石圍「北漂青年返鄉」影片，陳致中指出，這計畫是韓國瑜先前擔任市長時的重要政見之一，但是實際成績如何？陳石圍答詢表示，一年半來僅14人次返鄉，陳致中認為，這無法對市民交代。

但陳石圍也表示，陳致中質詢的是北漂專業服務台，做北漂服務的不是只有勞工局，還有人事處、教育局都有接北漂返鄉。到5月31日，公務人員返鄉有269人、教師119人。私部門除了服務台數據以外，北漂青年也透過其他縣市就業服務站返鄉，總共有122人。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今發文指出，回應陳致中質詢北漂政策，粉專質疑，「陳怎麼不問前20年多少北漂青年返鄉？因為答案是負數，所以不敢問吧」。

朱挺玗昨(17日)則在臉書發文表示，其服務處代收的罷免連署書，目前一階的份數已突破1300份，且有心人士贊助的8000份空白連署書一天內已經被領光，她也感謝辛苦的發起版主以及南北高雄的奔波和志工們的協助，並表示現在有效連署書已達1300份，且持續增加中！她並貼出6個連署點位置。

罷免陳致中目前已增加至6個連署點。(圖/翻攝 朱挺玗 臉書)

朱挺玗臉書發文。

(中時電子報)