李嘉欣親姊姊李嘉明（左2）久違現身。（圖／翻攝自michele_monique_reis IG）

被封為「最美港姐」的李嘉欣本月20日過50歲生日，昨(17日)晚間她在IG分享和親友提前慶祝生日合影，可見五官精緻、外表凍齡的她捧著鮮花開心站在蛋糕旁邊，而昔日因李嘉欣作媒順利嫁入約40億台幣眼鏡大王家的姊姊李嘉明也久違現身，可見姊妹感情依舊親密。

李嘉欣2008年和身價800億富商許晉亨結婚，2年後姊姊李嘉明閃嫁給上市公司新興光學主席、身家40億的「眼鏡大王」顧毅勇。據港媒報導，因顧毅勇和許晉亨有往來，早在2005年李嘉欣就將顧毅勇介紹給姊姊認識，但男方當時有家室，顧毅勇離婚後便和李嘉明奉子成婚。

李嘉欣當年參加港姐選拔，傳就是姊姊李嘉明幫忙報名，使她一舉踏進演藝圈，後來李嘉欣又巧扮紅娘，替李嘉明覓得金龜婿，姊妹倆互相幫忙，如今都躍升貴婦一族。昨李嘉欣提前慶生，李嘉明罕見出鏡，使姊妹倆的美貌又受到討論。

(中時電子報)