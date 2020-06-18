晶華（2707）國際酒店集團今（18）日召開股東常會，董事長潘思亮表示，集團餐飲業務及除台北以外的飯店據點營運，可望在暑期恢復，表現估與去年相當，宴會業務則希望在第四季恢復。至於包括台北晶華在內的台北市據點，則預期最快明年才會恢復。

展望後市，隨著暑假國旅旺季到來，潘思亮表示，台北晶華將轉型成為城市休閒飯店，將運用過往經營麗晶七海郵輪的經驗，推出史無前例的郵輪式度假套裝促銷，提供郵輪上吃喝玩樂的選擇，並看好振興三倍券推出可望進一步激勵買氣。

晶華2020年5月自結合併營收3.65億元，月增37％、年減32.79％，已自低檔回升。據了解，較去年同期衰退，主要仍是台北晶華受影響程度較大，但旗下子公司太魯閣晶英營收年增14％、達美樂披薩營收年增7％。

潘思亮坦言，台北市國際觀光飯店主要接納國際旅遊及商務客，即使6月國旅需求恢復，由於民眾往外縣市旅遊，台北市觀光飯店平均住房率仍只有2成、續處於「斷崖式衰退」狀態。即使業者積極爭取國旅客群效益仍有限。

潘思亮表示，邊境控管對航空業、旅行社及接納國際旅客的都會型飯店波及最大，台北晶華及台北市的捷絲旅據點營運難逃影響，預期可能最快明年才會恢復，且須視國外疫情及邊境管制措施何時趨緩。

不過，潘思亮也表示，在此嚴峻下，晶華無論在台北或外縣市的據點，在當地市場不是業績成長最多、就是衰退最少的飯店，使整體營運績效仍維持一定水準。

由於近期國際疫情傳出二度爆發，對於集團現金水位是否足敷因應，晶華集團財務長林明月表示，公司現金流非常穩健，目前營運資金水位應足以因應各種可能狀況。

(時報資訊)