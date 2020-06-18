1.台積電(2330)：今除息首日，開盤5分鐘內即完成填息，股價最高來到315元，收復5日線。
2.春雨(2012)：配息1.2元，看好鋼市谷底已過，H2營運不淡，今早人氣升溫，股價漲逾3%，衝3月中旬來波段新高18.1元。
3.裕隆(2201)：股東會今登場，董座嚴陳莉蓮釋出開放平台新策略、落實轉型目標訊息，而外資近日持續賣超，今早股價小跌約0.6%。
4.淘帝-KY(2929)：股價回弱整理近一周後，今日多頭反撲，放量強彈近5.5%，逼近月線。
5.鈊象(3293)：今年EPS挑戰60元，不理外資昨擴大賣超，今日人氣翻倍，股價攻上漲停684元。
6.矽力-KY(6415)：陸新趨勢，晶片股紅不讓，大摩喊1888元新高，早盤續漲觸及漲停價，一度衝破1800元、登波段新高價，但漲多賣壓現蹤壓低漲幅。
7.南帝(2108)：通過配息2.1元，董座喊話有信心H2迎頭趕上業績，股價續攻逾7%，再寫短波高點。
8.祥碩(5269)：受惠超微下半年新品，晶片需求攀升，晨盤利多上漲逾5.5%，登1425元之波段新高價。
9.燿華(2367)：下半年不看淡，買盤回流激勵早盤走高逾3%，觸及前高可望再突破。
10.健鼎(3044)：Q3維持傳統旺季表現，加上5%以上的殖利率誘因，一早上漲3%，朝130元叩關。
11.大成(1210)：台灣自口蹄疫區除名，期待豬肉出口外銷，股價增溫盤堅。
12.福壽(1219)：洪家握經營權，未來朝年輕化發展，股價續偏多，再寫新高價。
13.緯創(3231)：今日股東會，早盤多頭暖身，噴量漲近3%，登1年來新高。
14.桂盟(5306)：外資昨轉買超，早盤漲逾5%，攀1年來新高。
15.精元(2387)：三大法人連2日買超計5296張，早盤挾量跳漲逾7%。
16.京城銀(2809)：三大法人昨擴大買超，早盤一度觸及波段前高。
17.群創(3481)：轉型邁大步，打進半導體，多頭按讚叫好，早盤彈升4%。
18.友達(2409)：稼動率居高檔，激勵晨盤放量大漲4%，站穩各短均線。
19.正文(4906)：釋股案每股可望賺3元，早盤勁彈4%，跳上半年線。
20.南紡(1440)：營運自谷底回溫，市場對第三季營運成長性期待高，已連飆三根漲停，登波段高。
21.智擎(4162)：第一線胰臟癌合併療法，獲美FDA新藥快速審查資格，晨盤挾量大漲5%，登近1年高。
22.神隆(1789)：疫情再起，昨獲外資及自營商翻多買超，晨盤強攻漲停，寫近3年高價。
23.圓展(3669)：宅經濟夯，獲外資連2買，晨盤急拉大漲7%，站穩各均線。
(時報資訊)
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