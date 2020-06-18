台灣公佈首批開放的境外生返台名單，不過並未包括在台灣就讀的陸生，並繼續禁止陸配子女返台，大陸國台辦18日對此表示，這是背離人道立場的政治操弄，呼籲民進黨當局應正視陸生和兩岸婚姻家庭的合理需求，尊重他們希望返台就學、實現家庭團聚的正當要求，盡快取消岐視性措施。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日表示，關於在臺灣就讀的陸生返校和兩岸婚姻家庭子女返合問題，大陸多次強調，他們的權益應當得到尊重和維護。從疫情發生到現在，民進黨當局一直針對從大陸返臺的部分台胞、在台就讀陸生和兩岸婚姻家庭子女刻意採取歧視性措施，嚴重損害了他們的正當權益。這種背離人道立場的政治操弄，已經受到島內公正輿論和社會各界人士的抨擊。

朱鳳蓮說，民進黨當局應正視陸生和兩岸婚姻家庭的合理需求，尊重他們希望返台就學、實現家庭團聚的正當要求，盡快取消岐視性措施。

(旺報 )