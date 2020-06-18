國防部後備指揮部昨(17日)爆發一名少校軍官疑似因業務壓力過大，當著眾人在辦公室內企圖自傷的案件。知情人士透露，後備指揮部人事軍務處陳姓少校，在辦公室內疑遭到長官指責，又因承辦業務過多，與長官爭執後當著眾多辦公室同仁面，用頭部不斷猛力撞玻璃窗，同上上前制止時又引發情緒激動，當場拿起美工刀往手臂劃下，當場血流如注，4名同仁立刻將他送醫急救，幸無大礙，事發後後備指揮部已針對此案進行調查。

據了解，受傷的陳姓少校今年4月份才調往後備指揮部人事軍務處，並且因表現良好，已經佔缺，即將在7月1日晉升中校。

但人事軍務處向來業務繁雜，又加上人力在裁減後大幅減少，陳姓少校在尚未熟悉業務下，新的業務又不斷到他身上，為此身心壓力相當大。昨天在辦公室內疑似因業務問題與長官爭執，未料突然情緒失控，懵然用頭猛力撞牆及玻璃門，同仁見狀上前安撫制止，但陳員更為激動，當場拿起桌上美工刀往手臂猛劃，當場血流如注。

同仁見狀大驚，立刻上前將他抱住安撫，並通知營內醫官及救護車，將陳員就近送往和平醫院急救，接著再轉送三軍總醫院，據了解，陳員手臂上有道8公分長傷口，幸好未傷及動脈，經縫合後已無大礙，目前後備指揮部已介入調查案件發生原因。

從今年二月以來，後備指揮部因忙於支援口罩生產，各地營區人力短缺。日前基隆後備指揮部也發生一起士官性騷擾女雇員事件。據了解，一名女雇員因忙著處理業務，催促承辦的士官趕快將資料給她，該名士官將資料存取在隨身碟，在營內餐廳，當場當著眾人，將拿著隨身碟的手直接伸入女雇員口袋內放置，但疑似觸碰到隱私地帶，讓女雇員相當不舒服，於是向上級申訴。

據了解，女雇員申訴後受到不少壓力，希望她將此事淡化，但女雇員認為堅持應該要透過正常程序調查，目前基隆後指部仍針對件性騷擾案進行調查中。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)