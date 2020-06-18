暑假將至，基隆市政府為讓學童度過充實豐富的假期，攜手各校辦理多項暑期活動，有幼兒藝文、資訊科技、職業試探及體育休閒等上千個活動名額，活動對象包含國中小生、資優、特教生、學前幼兒等，供自由選擇，活動資訊刊登在基隆市政府教育處網站，學生與家長都可以查閱報名。

市府指出，今年暑假結合海洋科技博物館及多所在地學校，設置2所「職業試探中心」，並推出烘焙、餐旅、醫護、表演藝術、電競、海事、設計等各類職業試探營隊，讓孩子可以探索個人興趣，內容包含「海洋職人體驗營」、「西餐料理輕鬆學營隊」等，市府說，這次國中營隊共開辦8職群、15個營隊，一共1188個名額供國中生規劃、選擇，另有4個職群、5梯次開放150個名額，供國小高年級學生參與。

教育處表示，銘傳國中、百福國中、安樂高中所設3所「自造及科技教育中心」，以深入淺出的方式帶入基礎電學、機械構造、電動木工、機電及程式編寫等工程資訊科技文創設計能力，辦理至少12場的有趣活動，帶著學童發揮創意來設計，並學習基本的科學知識。

教育處說，今年有推出3場次的資優方案「CSI偵探推理營」、「創意發明營」及「引領新築流－資優Leader營」，提供資優的孩子學習邏輯思考能力、創意發想及領導才能，還有為特教班學生辦理的暑期身心障礙兒童及少年夏令營，多元又豐富，詳細活動資訊請至教育處網站查詢。

(中時 )