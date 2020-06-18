電梯大廠永大機電董事長許作名今(18)日表示，永大2、3月大陸電梯事業營運受疫情影響，5、6月出現報復性反彈，上半年大陸事業會比去年同期成長，縮減虧損，下半年拚大幅成長，全年大陸事業目標是損益兩平，台灣電梯事業持續成長，永大今年整體營收及獲利可望優於去年。

永大董事長許作名指出，大陸2～4月受疫情影響，大陸電梯無法出貨、驗收及維修保養，4月下旬開始恢復正常，5、6月出現報復性反彈，永大5月出貨1,350台，優於永大原先預期，6月預估出貨1,400台～1,500台，從上半年業績量來看，永大上半年大陸電梯事業比去年同期小幅成長，全年接單、出貨及工程收入都會優於去年，比原先預期樂觀。

許作名指出，疫情造成永大大陸事業有兩個月沒有工作，4～6月衝刺，永大上半年雖比預算差一點，下半年會衝得很快，今年大陸房地產會比去年持平或略增，永大今年大陸事業會比去年成長，全年會接近年度預算，優於去年，大陸電梯事業今年可望損益兩平。

許作名分析，大陸房地產上半年微幅下跌，下半年房地產會衝得很快，全年大陸房地產會比去年微幅衰退或成長，電梯整體衰退或持平，今年大陸新梯及汰舊換新電梯會持平或小幅成長。反觀台灣房地產受疫情影響不大，5～7月台灣房地產市場只能用「噴出」形容，尤其4月之後，5月起台灣房地產好轉，可能與政府貨幣寬鬆政策、台商回流或香港資金外逃因素有關。

許作名指出，中國總理李克強今年兩會工作報告提到，中國大陸計有3.9萬個舊區要加裝小電梯，各省市政府補助人民幣8萬～20萬元，1年需求約5～6萬台，長達10年，效應從今年開始發酵。

北京最近二度爆發疫情，引發各界關注。許作名表示，永大天津廠電梯主要供貨給華北工地，占大陸電梯銷售比重25％，其中北京佔永大大陸電梯銷售5％～6％，除非這次疫情持續一個月以上，永大出貨至北京及河北才會受影響。

(工商 )