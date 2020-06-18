為迎接疫後時代產業智慧化生產的新商機，專攻工廠自動化輸送設備生產並提供客製化設計服務的川岳機械，預計砸下4億元進駐中科二林園區打造新廠，將設計生產高品質的精密自動化輸送設備。

川岳機械產品包括無人化試管檢驗中心模組，提供醫療檢驗中心進行試管接收、前處理、分類、檢查、保管、再檢查、銷毀等作業，並將檢驗結果以電子資訊回饋，結合醫療系統鑑別檢測軟體，快速且自動執行大量檢驗處理，可廣泛應用於血液檢查、藥物毒物檢查、基因診斷檢驗等。

另外，川岳機械與日商合作生產高效薄膜太陽能面板真空層壓模組，提供自動真空層壓貼合與檢測功能，模組的穩定性高，有利於下游製造商生產最新大型薄膜太陽能面板。

此外，因應電子商務、網路購物風潮興起，倉儲物流及宅配業者需快速、大量且正確地處理訂單、倉儲貨品揀貨搬運與配送等需求，川岳可以客製化設計開發物流中心之倉庫自動化搬送設備，協助客戶將系統及設備轉型升級為自動化與智慧物流，並廣泛應用至食品、汽車、面板、醫療檢驗、倉儲物流等產業，該公司客戶目前遍布國內、日本、東南亞及歐美國家。

中科管理局表示，川岳機械配合政府「智慧機械產業推動方案」，以既有開發精密搬運模組基礎，整合智慧化無人搬運相關技術，配合產業應用智慧化機械，提供解決方案，提高生產力，並逐步建構智慧機械產業新企業體系；此外，由於各產業對工業智慧化與自動化設備需求與日俱增，川岳進駐二林園區後將持續招募及培訓設計、研發、品管等人才，有助於國家整體產業升級轉型。

(工商 )