財政部關務署表示，「進口包裹實名制」今年自5月16日上路，一個月來已經有2.75萬件包裹未做實名認證，因首次闖關、遭海關警告但仍可進口；另外有1.64萬件包裹因違規兩次以上，已遭海關裁處不受理報關進口。

我國進口包裹實名認證制度今年自5月16日上路，如果民眾沒透過「EZ WAY易利委」APP完成認證或未檢附紙本報關文件做實名認證，第一次將舉「黃牌」警告，但第二次後將直接舉「紅牌」，海關裁處不受理進口包裹要求，除非補認證或委任書，否則包裹將無法進口。

目前台灣海關進口包裹多為淘寶與蝦皮平台，官員也指出，關務署目前已完成淘寶台灣、物流公司順豐與捷豐等三大公司的會員認證，而蝦皮預計將在6月跟進。

我國每年常態性進口的人數約300萬人，截至6月16日關務署統計，我國完成「EZ WAY易利委」實名認證綁定人數約110萬人，約占簡易進口報單數35％，關務署今年目標達常態進口50％人數、即為150萬人，官員認為今年有望達標。

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(中時電子報)