「小飛俠」布萊恩在年初因為直升機墜機導致與女兒還有其他乘客意外過世，如今調查報告出爐，由於當時能見度極低，飛行員在霧中迷失了方向，導致他在飛行時的角度發生判斷錯誤。

美國交通與安全委員會(NTSB)表示，有證據顯示飛行員Ara Zobayan透過無線電台告訴空中管制人員直升機已上升至4000英呎高度，可能穿過雲層，但實際上飛機是在下降中，隨後塔台和飛行人員失去聯繫，最終直升機墜毀在洛杉磯山區。

調查人員相信，飛行員在濃霧中飛行的時候﹝誤判」了降落以及直升機傾斜角度，以為飛機是在上升的狀態，實際上卻是在下降，導致憾事發生。

直升機公司Island Express Helicopters Inc副總裁巴格表示。布萊恩搭乘的這架直升機在1小時內沒能抵達目的地時，直升機公司就使用追蹤軟體搜尋這架直升機，但奇怪的是追蹤器在上午9點45分就沒有反應，當時只能祈禱壞了，可惜最終還是沒能阻擋墜機意外。

這份長達1700頁的調查報告依舊沒有告訴直升機失事的真正原因，而且這份報告也不是最終結論，因此布萊恩遺孀瓦妮莎狀告直升機公司的官司短時間內不會有答案。

(中時 )