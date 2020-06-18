科技部與瑞典策略科研基金會（SSF）去年8月簽署科學及技術合作備忘錄，攜手斥資新台幣2.5億推動跨國研究計畫，經兩國共同審查，通過6群計畫，共計23位瑞典科學家與14位台灣學者成功參與。

SSF是瑞典政府為支持強化在科學、工程與醫學等策略研究領域的競爭力而設立，以因應國際科技發展趨勢與劇烈競爭，挹注更多經費、人才及研發系統。

以2018年為例，SSF補助的研究計畫經費超過7500萬歐元，每件計畫必須使用3％經費進行研究成果之開發及利用。SSF現已與日本和韓國建立雙邊研究合作，台灣身為全球25個最大的經濟體之一，也擁有穩固的科學技術發展基礎與創新的潛力，勢必要取得東亞與北歐合作上的戰略位置，接軌國際再添新據點。

斥資2.5億新台幣補助臺瑞典合作研究

「瑞典-台灣合作研究架構計畫」已於去年8月正式啟動跨國徵件，共計49群計畫申請案。經臺瑞典共同審查，通過6群計畫，共計23位瑞典科學家與14位台灣學者成功參與。

瑞典SSF將於未來5年間投資6000萬瑞典克朗（折合約新台幣2億元）補助6群台灣-瑞典合作研究計畫，研究領域以資通訊、生物工程及材料研究為主，SSF至多可轉移25％計畫經費予臺灣研究團隊。

為鼓勵台灣優秀研發團隊積極參與本項計畫，結合台灣與瑞典之創新合作能量，科技部也將以「雙邊協議擴充加值國際合作研究計畫」方式加值投入約新台幣5000萬元。

這項計畫台灣、瑞典首例大型跨國科研合作，由台大、清大、交大、成大、台科大以及中央大學的研究人員，代表台灣與瑞典的烏普薩拉大學、查爾摩斯工學院、皇家理工學院及林雪坪大學的研究人員攜手合作研究。

台灣與瑞典將一同大力推動雙邊團隊投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、更先進的互補式金屬氧化物半導體集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵器件、以及二維量子光電器件等資通訊、生物科技及材料科學領域的重要研究。

(中時 )