美國數州與中國首都北京的新冠肺炎新增確診病例激增，令投資人對重啟經濟前景的擔憂升高，美東時間周三晚間美股期貨大跌，道瓊指數期貨下挫近400點。

目前道瓊指數期貨下挫358點或1.38%，報25,667點，稍早前一度跌384點。標普500指數期貨目前跌1.2%，那斯達克100指數期貨跌逾1%。

全球前二大經濟體在重啟經濟後疫情出現急升的跡象，由航空、遊輪與零售等重啟經濟受惠股帶頭下挫，周三標普500指數與道瓊指數收黑，連續大漲3天的升勢畫下休止符。大型科技股相對抗跌，支撐那斯達克指數小漲做收。周三一般交易時段，道瓊指數收跌0.65%，為26,119.61點。標普500指數跌0.36%，為3,113.49點。那斯達克指數漲0.15%，為9,910.53點。

為了防止新一波的疫情持續擴大，北京已經進入半封城狀態，除了限制對外交通與國際航班之外，亦再度禁止市內的群聚活動，同時各級學校也再度停課，恢復線上教學。

美國在解封後新冠肺炎確診數持續攀升，數個州的新增確診數連日創下新高，最新數據顯示亞利桑那州、美國總統川普準備前往造勢的奧克拉荷馬州的新增確診病例數創下新高，周三德州的單日確診住院數飆升11%。

(時報資訊)