裕隆(2201)去年因提列資產致大幅虧損244.65億元，預計今年進行減資彌補虧損，以提升未來每股淨值及每股盈餘。裕隆集團自108年開始啟動自主品牌的策略轉型，已爭取到法國電動商用車MUSE、義大利三輪重機品牌ADIVA等海外品牌生產代工之業務；另外在新店裕隆城之商場開發進度，將與誠品及威秀合作，預計明年(110年)開幕。住宅區則將依未來市場狀況重新評估規劃。

裕隆汽車今日舉行股東會，針對108年度營業結果及109年度營業計畫報告。108年台灣汽車市場總銷售量為43.98萬輛，雖較107年微幅成長1.1%，但進口車市佔比已達47.7%，對國產車廠造成一定的衝擊。

裕隆汽車108年度總提車台數為42,823台(含NISSAN、LUXGEN品牌)，營業收入為302.62億元，淨損244.6億元，虧損主因為納智捷自主品牌在兩岸銷售未如預期。依穩健保守原則，針對108年帳上車型技術資產，進行提列資產減損，規劃動用特別盈餘公積151.45億元，並減資57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至100億元，主要目的為改善財務結構，有助於提升未來每股淨值及每股盈餘。

因應產業環境變化與未來的發展機會，裕隆集團自108年開始啟動自主品牌的策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台及研發能量對外全面開放，以爭取多元客戶，藉由資源共享共用創造規模、降低成本。在開放平台策略轉型下，已爭取到法國電動商用車MUSE、義大利三輪重機品牌ADIVA等海外品牌生產代工之業務，積極拓展多元客戶市場，開創穩固的利基。

109年裕隆將透過華創車電公司與鴻海成立合資公司，未來將透過合資公司在全球汽車產業推動開放平台與共用化的新經營模式，結合雙方在車輛研發與ICT產業資源互補優勢，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務。

對於活化資產，新店裕隆城之開發進度方面，裕隆於108年改變設計興建商場，將與誠品及威秀合作，預計110年開幕。住宅區則將依未來市場狀況重新評估規劃。

展望今年(109年)，裕隆表示，中美經貿談判、高度全球化的市場環境、新冠肺炎疫情帶來的廣泛影響及連鎖效應，種種不利因素勢必將對產業發展造成強大衝擊。在充滿挑戰的外在環境下，公司已有清楚的未來發展方向，轉投資公司也將各自擬定發展機會。

(時報資訊)