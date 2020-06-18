智擎(4162)一線胰臟癌合併療法新藥，獲美FDA快速審查資格，激勵今日股價開高85.2元，盤中漲幅維持在約6.5%。智擎一線胰臟癌合併療法新藥獲美FDA快速審查資格，由於一線胰腺癌市場遠大於二線，未來上市將大幅推進歐洲、亞洲市場的銷售，也將拉高智擎的分潤，多頭大喜，今日一開盤即以85.2元高檔開出、漲幅逾9%，惟智擎股價自5月中旬已漲一波，上檔有壓，盤中漲幅縮減至約6.5%。

智擎已在美歐亞銷售、用於第二線胰腺癌病人的ONIVYDE合併療法，使用於第一線胰腺癌病人已經取得美國食品藥物管理局新藥快速審查資格。由於一線胰腺癌市場遠遠超過二線，未來上市歐洲、亞洲市場銷售可望大幅增加，智擎的分潤將會水漲船高。

授權法國IPSEN的ONIVYDE合併療法，先前已獲歐美及亞洲等主要國家的核准用於第二線胰腺癌病人，在上市的國家陸續增多之下，智擎分潤漸漸提升，今年有機會拿到日本及新加坡的上市許可。

智擎說，ONIVYDE合併療法已獲美國歐洲亞洲等主要國家的核准用於第二線胰腺癌病人，目前正進行小細胞肺癌及第一線胰腺癌的樞紐試驗，獲得美國FDA新藥快速審查資格將加速在美國的上市時程，對未來營運有正面的影響。

胰腺癌是一種罕見且致命的疾病，約佔所有癌症的3％，和所有癌症死亡的7％。在美國的57,600名胰腺癌患者中，有一半以上被診斷出患有轉移性疾病，總體5年生存率為3％。

(時報資訊)