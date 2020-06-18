新北市府原規畫斥資10億元在永和永平國小興建地下停車場，3年前因家長反對停擺，今年計畫重啟，家長會18日到市府前抗議，認為開發會擾動下方5萬噸垃圾層，應改在保順路汙水處理廠興建立體停車場，還可省6億；新北市交通局表示，工程除會處理下方垃圾，更會協助幼兒園遷移及整修、裝設空調及隔音設施、風雨操場等，創造更優質教育環境。

永平國小家長會指出，開發地下停車場，會擾動已經跟學校師生和平共處40年的垃圾層，遑論目前還有捷運在施工，對師生安全與環境產生的威脅。

家長會已說，近期才發生桃園平鎮興建停車場崩塌事故，這讓家長更憂心，萬一真的出事、崩塌了，誰來為永平國小師生的生命負責？

家長們認為，永平立體停車場距離捷運僅150公尺，省錢、省時、不擾民、不塞車、停車位更多，為什麼市府執意要在永平國小蓋停車場？

交通局表示，永和區地狹人稠，停車一位難求，加上捷運萬大中和樹林線預計2023年完工，才會計畫在永平國小操場下方興建可停放233輛汽車、672輛機車的地下停車場，紓緩停車需求。

交通局表示，為處裡下方垃圾，也會委由環保局針對開挖的垃圾廢棄物進行鑽探分析，確認工程安全性。

對於家長提出的替代方案，交通局指出，汙水處理場用地為多目標使用，需包含水利單位及營建署辦公空間一併納入規畫興建，才符合該用地徵收計畫，經費須15億元，水利單位及營建署對多目標使用項目及經費籌措尚未同意。

交通局表示，市府已召開多次跨機關與校方推動會議，針對學生替代活動空間、垃圾清理方式，與杜絕汙水、廢氣等汙染都有縝密規畫，會再與家長會、自救會溝通、說明。

(中時 )