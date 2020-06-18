前高雄市長韓國瑜遭罷免，但在罷免期間，國民黨痛批國家機器動起，組成「罷韓國家隊」打韓，此番指控當然遭到民進黨嚴重否認。不過，台北市議員鍾小平現在「國家隊」已鎖定衛福部長陳時中，民進黨新一波內鬥開始啟動。

鍾小平在政論節目《關鍵時刻》上表示，陳時中多慘，國家隊正在對付他。大家可看行政院長蘇貞昌怎麼整陳時中，這可體現在兩件事上，第一蘇貞昌到屏東的榮總去視察，在聽院長林曜祥簡報後，蘇詢問林醫院有多少停車位？林回答「500多個」，蘇當場洗臉「怎麼會大概！院長連有幾個車位都搞不清楚？」現場氣氛尷尬。對此，鍾小平認為，屏東不缺車位，而且躺在床下的不能起來開車，蘇講那個幹嘛？就是要對付衛服部！

其次，鍾小平直言，總統蔡英文昨16日與蘇貞昌、經濟部長沈榮津造訪新北九份老街，推銷觀光和特產，那這樣陳時中身為最強業配王，去不是最厲害嗎？但就是不讓陳時中去，結果是沈榮津陪同，沈的工作是振興經濟，怎會管到觀光局的事。

這時，該節目主持人劉寶傑表示，他覺得最好笑的是，現在台灣內需都起來了，台灣現在的飯店一位難求，結果現在振興券在哪都不知道，結果搞振興券的幾個官員都升官了。鍾小平直接回應，是啊！陳時中94％不可能升副院長，為什麼不讓陳時中選？所以民進黨的內鬥很嚴重。

(中時電子報)