中衛口罩深受民眾喜愛，只要一上架就立刻被搶光，近日全聯開始販售中衛深丹寧的口罩，不少網友狂衝，卻仍空手而歸，對此，昨有網友在臉書分享，全台有賣口罩的全聯門市，並表示資料會不斷更新。
近日許多網友在臉書上分享，全聯也有賣「中衛口罩」，深丹寧色的1包3入，售價39元，每人限購1包，引發討論，有些網友衝去住家附近全聯，卻空手而歸，直呼「別人的全聯總是不會讓人失望」。
網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》發文分享，根據網友分享的資訊，整理出「全台有賣口罩的的全聯門市」並指出口罩擺放的位置，多在結帳櫃台或外面賣場，但也可以有禮的向店員詢問。
一位長期經營網路社群的藥師網友整理出有販售口罩的門市：
【台北市】
台北松江路行天宮門市
台北和平醫院後的全聯
台北大安門市-台北市大安區復興南路二段237號
台北長春路258巷的門市和 台北民生東路三段130巷9號的門市
台北汐止建成路分店
台北內湖的金龍店跟德安店
台北內湖店（港墘路上）
台北木柵市場那邊的分店
台北士林芝山店
【新北市】
新北土城廣明店
新北的永和宜安店
新北泰山的全興店
新北新莊西盛店
新店（大豐店）耕莘醫院隔壁地下室的全聯
淡水學府店
淡水全聯新春店
板橋雨農店
板橋江寧店
板橋江子翠門市
【桃園市】
桃園平鎮的延平店
【新竹市】
新竹縣新豐寶雅對面的全聯（有進但很快沒了，寶雅有時候也可問到盒裝的中衛口罩）
【苗栗縣】
苗栗的中央路上和信東路上的分店
苗栗頭份的分店
【台中市】
台中市區、西區 、南區、烏日、西屯區、南屯區（最慢可能7月中會分配到）
台中市區-西區忠明店
台中北屯軍功路全聯
台中市豐原區三豐路上全聯豐后店
台中市東區大智路的全聯（昨有進貨）
台中大里成功路上的分店
台中太平宜昌店
台中沙鹿中山門市
台中清水五權門市
中部豐原的田心分店
【南投縣】
南投水里門市
【彰化縣】
彰化的三民門市
彰化的彰新店
【雲林縣】
雲林3家全聯（橋頭店+ 麥寮店 +中山店）
【高雄市】
高雄建國店
高雄鳳山五福店
高雄富國路分店
高雄明倫路分店
高雄全聯自由二店
【本文獲得原PO網友授權轉載】
(中時電子報)
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