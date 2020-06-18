全聯開賣中衛口罩！大神分享全台據點整理包。（圖／翻攝自中衛官網）

中衛口罩深受民眾喜愛，只要一上架就立刻被搶光，近日全聯開始販售中衛深丹寧的口罩，不少網友狂衝，卻仍空手而歸，對此，昨有網友在臉書分享，全台有賣口罩的全聯門市，並表示資料會不斷更新。

近日許多網友在臉書上分享，全聯也有賣「中衛口罩」，深丹寧色的1包3入，售價39元，每人限購1包，引發討論，有些網友衝去住家附近全聯，卻空手而歸，直呼「別人的全聯總是不會讓人失望」。

網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》發文分享，根據網友分享的資訊，整理出「全台有賣口罩的的全聯門市」並指出口罩擺放的位置，多在結帳櫃台或外面賣場，但也可以有禮的向店員詢問。

一位長期經營網路社群的藥師網友整理出有販售口罩的門市：

【台北市】

台北松江路行天宮門市

台北和平醫院後的全聯

台北大安門市-台北市大安區復興南路二段237號

台北長春路258巷的門市和 台北民生東路三段130巷9號的門市

台北汐止建成路分店

台北內湖的金龍店跟德安店

台北內湖店（港墘路上）

台北木柵市場那邊的分店

台北士林芝山店

【新北市】

新北土城廣明店

新北的永和宜安店

新北泰山的全興店

新北新莊西盛店

新店（大豐店）耕莘醫院隔壁地下室的全聯

淡水學府店

淡水全聯新春店

板橋雨農店

板橋江寧店

板橋江子翠門市

【桃園市】

桃園平鎮的延平店

【新竹市】

新竹縣新豐寶雅對面的全聯（有進但很快沒了，寶雅有時候也可問到盒裝的中衛口罩）

【苗栗縣】

苗栗的中央路上和信東路上的分店

苗栗頭份的分店

【台中市】

台中市區、西區 、南區、烏日、西屯區、南屯區（最慢可能7月中會分配到）

台中市區-西區忠明店

台中北屯軍功路全聯

台中市豐原區三豐路上全聯豐后店

台中市東區大智路的全聯（昨有進貨）

台中大里成功路上的分店

台中太平宜昌店

台中沙鹿中山門市

台中清水五權門市

中部豐原的田心分店

【南投縣】

南投水里門市

【彰化縣】

彰化的三民門市

彰化的彰新店

【雲林縣】

雲林3家全聯（橋頭店+ 麥寮店 +中山店）

【高雄市】

高雄建國店

高雄鳳山五福店

高雄富國路分店

高雄明倫路分店

高雄全聯自由二店

【本文獲得原PO網友授權轉載】

(中時電子報)