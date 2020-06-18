國民黨立法院黨團書記長蔣萬安、總召林為洲18日舉行「參審？陪審？民進黨跨時空雙標！」記者會。（姚志平攝）

由民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等170個民間團體所組成的「陪審参審一併試行 推動大聯盟」18日在立法院大門口舉行「民進黨草率立法、民間抗爭到底」記者會。（姚志平攝）

立法院臨時會可能將會通過參審制而不是陪審制，民間司改團體為此相當不滿，國民黨立委今天開記者會，批評民進黨背棄政治誠信。國民黨團總召林為洲指出，民進黨黨綱20年前開始就寫說要推動陪審制，欺騙人民騙了20年。

林為洲說，司改團體已經與民進黨團協商6次，民進黨都堅持要走參審制。國民黨團雖然有提改良版參審制，但是也認為不應該在臨時會草率通過，應該在正常會期討論，甚至國民黨也支持陪審參審兩軌並行的方式。

林為洲指出，民進黨20年前就把支持陪審制放入黨綱，這樣等於欺騙台灣人民20年，而選前民進黨團總召柯建銘等立委也有簽署給民間司改團體說要推動陪審制，結果選後卻變參審制，柯建銘還說當時是「一時衝動」，可以這樣隨便翻臉甩鍋的？

國民黨團書記長蔣萬安說，人民對蔡政府施政最不滿意的就是司法改革，在民眾還不了解參審制跟陪審制的差異下，就草率通過這個司法的重大變革，茲事體大，不應該在臨時會處理，而是回到正常會期持續溝通，凝聚社會共識。

蔣萬安說，民進黨倉促推動修法，就跟當初一例一休在修法的時候一樣，沒有讓民眾充分了解到政策的內容，政府也沒積極跟民間團體溝通，朝野黨團也沒有共識，最後反正強度關山，結果就是衍生很多問題，呼籲千萬不要再重蹈一例一休的覆轍。

(中時 )