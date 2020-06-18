今日雙方簽約儀式（記者季節攝）

台灣常有地震颱風、偶有高樓大火，理應需有高度防災準備，但錢櫃大火、八仙塵爆等災難顯示我們在防災準備上的不足，因此台灣防災教育訓鍊學會理事長李鴻源找上最早培訓台灣救護人員的婦聯會，於今天簽署「防災士培訓合作協議書」，共推全民防災運動，雙方將共同落實一個至少達1000人的防災士訓練計畫。

婦聯會主委雷倩表示，台灣最早培訓災難救護人員的單位就是婦聯會，1958年八二三炮戰期間，就曾舉辦三梯次「戰時婦女救護工作研習班」，1963年開辦「救護幹部訓練班」，培訓數萬人成為推動全台灣急難救助的重要骨幹。

雷倩強調，這個防災平台預計在兩個月內培訓第一批種子教官，未來將以十億元為一階段，分批逐年推廣，倘若日後婦聯會財產能自由使用，將加快推動及早完成全面全民防災網。

李鴻源指出，莫拉克風災台灣死了七百多人，因為當時第一線人員根本不知道要如何應變，因此他迅速推動畫防災地圖，如今遇到風災台灣死亡人數已降到個位數。

李鴻源還說，日本約有19.6萬人具有防災士資格，以人口比例換算之，台灣也應有4.5萬名防災士，然目前台灣僅有約4000名的防災士。而且防災不是少數人的事，當初錢櫃人員若有受過訓練死傷人數將大幅降低，未來培訓者必須考上證照才能執業，有需要的企業也可以任用防災人員。

(中時 )