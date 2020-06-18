蘋果今年首次參加大陸電商618促銷檔期，各大電商對iPhone進行大力補貼拚銷量，其中天貓蘇寧官方旗艦店iPhone11 64GB版本最低來到3999元人民幣（約新台幣1.7萬元）的超低價，iPhone 11可說是賣瘋了。

綜合陸媒報導，在6月16日天貓618衝刺首日，天貓平台上的iPhone、iPad、Mac、Airpods 、Apple Watch等蘋果產品成交飆升，半天就超過去年全天的成交額。而蘋果官方旗艦今年首次參加天貓618，iPhone 11系列產品支持跨店滿300減40元人民幣，天貓也在618衝刺期間加碼補貼2億人民幣給消費者，將iPhone 11售價降至8折左右，並可享12期免利息，用戶只要每個月支付381.6元人民幣即可入手。

若搭配各電商平台推出的免息分期政策，今年618的iPhone 11可以說是在同價位極具競爭力。天貓蘇寧官方旗艦店將iPhone 11 64GB版本價格補貼至3999元人民幣，超殺價格也吸引了不少消費者眼球。在618期間，iPhone 11這款4G旗艦在天貓、京東等平台都是位居手機累計銷量排行榜前列。

受惠618加碼優惠，天貓平台上主動搜索「iPhone」的用戶量飆漲八倍，主動搜索「蘋果官方」的用戶量飆漲五倍。

不過，「資深果粉」李楠卻不太建議大家購買，而是希望大家等等支援5G的iPhone 12，「只剩下三個月時間了為啥不等iPhone 12，iPhone就一個時間買最合適，就是9、10月份新機發布之後。」。

618促銷檔期最早是源自京東的週年慶，京東選這天進行大促銷，後來淘寶天貓、蘇寧、拼多多等電商平台陸續加入，成為網購的年中購物節。

(中時電子報)