王美花（座位左３）面露錯愕。（戴上容攝）

新北市議員蔡淑君（右２）熱情回應侯友宜：我常來買菜啦！（戴上容攝）

新北市長侯友宜18日上午出席林口市場開幕典禮，經濟部次長王美花、立委洪孟楷、藍綠議員也都到場，侯友宜致詞時語出驚人直接恭喜王月花幾日後將升經濟部長，王美花錯愕隨後露出尷尬微笑，王月花會後面對媒體追問，不願多談職務問題，雙手合十直說「沒有、謝謝」快步離開。

王月花致詞，林口新市場是中央前瞻計畫「耐震補強」項目，林口市場造價2億3千多萬，中央出資6千萬，新北市政府補足所有造價，市場是社區重要的基地，能營造社區經濟活動，中央即將推出三倍券，歡迎大家之後來林口消費。

侯友宜上台後先恭喜經濟次長王月花幾日後將升部長，王月花此時錯愕隨後露處淺淺尷尬微笑。王月花會後被媒體追問，她僅回答市場問題，其餘則雙手合十「沒有、沒有」，快步離開。

侯友宜致詞說，他是市場長大的孩子，他深知年輕朋友可能會覺得傳統市場環境不夠好，但林口新市場有冷氣、先進的設備，完全打破傳統市場的框架，歡迎大家來林口市場逛街，隨後也向在地議員蔡淑君喊話，「在地淑君阿姨要多來買一點喔！」蔡淑君熱情回應「我常來啦！」。

(中時 )