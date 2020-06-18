民進黨高雄市議員陳致中，近期被選區前鎮、小港人發起罷免活動，而連署也在短短幾天內，從新生路第1個罷免連署點成立，已迅速成長到6個連署點，高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗表示，目前6個連署點，分別設在前鎮2個、小港4個，並表示「有效連署書持續增加中」。

朱挺玗更在臉書發文表示，其服務處代收的罷免連署書，目前一階的份數已突破1300份，且有心人士贊助的8000份空白連署書一天內已經被領光，她也感謝辛苦的發起版主以及南北高雄的奔波和志工們的協助，並表示現在有效連署書已達1300份，且持續增加中！她並貼出6個連署點位置，呼籲民眾踴躍填寫。

罷免陳致中的進度超前，網友討論度超高，表示「妮可會投嗎」、「韓粉加油啊」、「欺負韓總的人終將得到報應」、「這個區要罷致中難度真的高」、「阿扁又要幫DPP救援了」、「不太可能喇，扁家在南部的勢力那麼大」、「南部人最愛貪二代，哦也不一定是貪二代，致中洗錢案還在法院停著沒判呢」、「妓中被罷免後還可以去嫖妓嗎？」

(中時電子報)