內政部今(18)日宣布，原訂7月1日上路的分戶樓板隔音構造法令規定，考量預售屋消費者權益及協助材料業者儘速申請認可，以確保多元化選擇，本政策決定再延後6個月實施，明年1月1日正式上路，不再延後。

內政部去年6月宣布，原定去年7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定，確定延後一年實施，要在今年7月1日正式上路。內政部當時強調，延後實施是考量施工人員對於施工技術未能全面熟悉，業界反映尚難確保新工法能否達到一致的施工品質要求，因此不得不做出延後一年實施，並要求建築業界加速磨合的決定。

內政部今天說明，建築物分戶樓板隔音構造，原計畫於去年7月1日上路，但鑑於施工者對於施作細節尚未全盤了解，不利政策推動，且由於相關人員準備不足等問題，為避免衍生日後消費糾紛，造成政策阻礙，因此延後至今年7月1日實施。延後1年期間，已通過試驗之材料達180種以上，為協助業界順利施工，降低施工界面疑慮，積極辦理技術交流推廣活動，並率先從公部門優先示範。

內政部指出，因為國內建築物交屋型態多樣化(成屋、預售屋、毛胚屋等)及部分隔音構造之表面材(含緩衝材)提前舖設易有刮傷瑕疵致消費糾紛等問題，為維護消費者權益，後續還會調整執行細節，訂定相關行政措施，並邀集地方政府開會，以加強政策宣導。

政府推動寧靜住宅決心不變，只要再確認各種交屋行為能配合行政管理、消費者購買預售屋之權益獲得保障等問題後，就沒有理由再延後，將如期在明年1月1日正式實施，不再展延，務請各界積極遵守與推動，還給消費者不受干擾的基本權利。

(中時 )