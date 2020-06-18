大陸國務院副總理、中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴針對18日開幕的第十二屆上海陸家嘴論壇進行書面致詞，內容提到大陸將堅定不移深化改革、擴大開放，加快推出和落實金融改革開放舉措，保護在華外資企業合法權益。應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議。

此外，內容也提及大陸中央政府將堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，切實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。

另據新浪財經引述劉鶴在致詞中表示，5月規模以上工業增加值得年增率已達4.4％，其中製造業增長5.2％，全社會固定資產投資也較上月提高5.87％，一些消費零售指標也出現積極變化，車市和房市均在回暖。

他認為仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以大陸國內迴圈為主、國際國內互促的雙迴圈發展的新格局正在形成。

(旺報 )