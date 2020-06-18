想要體驗全然不同的手機？今年你將有更多的機會！2019 年微軟(Microsoft)所發表的 Surface Duo 雙螢幕手機，據傳微軟有意要讓它搶在三星 Galaxy Fold 2 之前亮相。若預測成真，那麼 Surface Duo 最快有機會搶在 7 月亮相。

先前有報導指出，因為新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，微軟的雙螢幕筆電 Surface Neo 以及所搭配的作業系統 Windows 10X 都會因此延後發表，且 Surface Duo 也有可能受到影響而發表時間會押後。但根據《 Windows Central 》編輯 Zac Bowden 的說法，微軟期待 Surface Duo 能比三星 Galaxy Fold 2 更早亮相。而外界推測三星頗有機會在 8 月份舉辦新品發表會，所以按此推算，Surface Duo 最快有機會在 7 月份就推出，距離現在的時間僅剩幾周。

微軟 Surface Duo 的設計與其他可折疊螢幕手機不同，乃是採用兩塊 5.6 吋螢幕並透過鉸鏈連結，展開來則是 8.3 吋螢幕，預計採用高通 Snapdragon 855 處理器，至少 6GB RAM。由於產品的特殊性，搭配的 Android 作業系統也與 Google 合作進行調教，在雙螢幕顯示效果上有更好的調適。Surface Duo 左右兩個螢幕既可以視需求執行不同的 App，也可用完整 8.3 吋螢幕展示同一個 App，讓瀏覽資料更為方便，在提升生產力上的表現，預期有望吸引不少商務人士青睞。新品很明顯鎖定的消費族群跟三星 Galaxy Fold 2 相當接近。

Introducing Surface Duo

值得注意的是，雖然 2019 年底就有不少 5G 設備推出，但有鑑於設備的數量，還有基地台相關布建的密度等條件，2020 年更廣泛的被認為更適合定義為 5G 元年。由於微軟 Surface Duo 搭載的是高通 Snapdragon 855 處理器，是一款不支援 5G 的晶片。這一點會不會成為 Surface Duo 相比今年新機(或其他新款可折疊螢幕手機來說)最大的弱點，值得觀察。

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(科技)

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