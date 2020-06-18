新冠肺炎疫情影響，幾乎百業蕭條，不過有一項產品卻逆勢成長。單車店老闆表示，由於防疫需求，通勤習慣改變，近來包括買自行車及修車的顧客都變多了，生意好到接不完，歐美地區的銷量甚至比去年同期暴漲6倍。

新冠疫情爆發以來，許多民眾為避免群聚，都減少搭乘大眾運輸工具，《TVBS》報導，台北市單車運動協會總幹事廖國斌指出，疫情開始後，騎單車的人口越來越多，目前與往年相比就有約3至4成的成長。不只台灣，歐美地區這段期間賣最夯的商品，就是自行車，業績已經漲了六倍，台灣也跟著受惠，因為其中八成的零件都來自台灣。

此外，由於騎自行車不必在封閉的空間，既環保又能防疫，根據北市交通局統計，疫情期間，台北市的YOUBIKE租借量幾乎沒受影響。相較於捷運或公車的大幅下滑，今年1到5月，YOUBIKE的整體租借次數只較往年稍減1%左右。

(中時電子報)