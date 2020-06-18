同安國小六年級學生打造「AI聲光自動咖啡機」具有人臉辨識系統可以客製化咖啡，成為全國第一個勇奪創客自造大賽雙冠王！。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

同安國小推動AI科技教育，學校教師共備規劃一系列的物聯網、科普知能、程式設計與木工自造的整合性校本特色課程。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

同安國小推動AI科技教育，學校教師共備規劃一系列的物聯網、科普知能、程式設計與木工自造的整合性校本特色課程。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

這群山上孩子超級厲害！八卦山迷你學校同安國小，繼7日拿下全國索尼創意科學大賞冠軍後，14日再奪得108學年度科技教育創意實作競賽金牌，成為全國第一個勇奪創客自造大賽雙冠王！

來杯客製化咖啡！八卦山上咖啡飄香，激盪了學子新創意，這次「AI聲光自動咖啡機」是同安國小六年級學生以芬園鄉在地新興咖啡產業為發想，老師許弘叡、吳映慧指導，學生透過機電、程式與木工整合的學習自造過程，將夢想中的咖啡機親手打造出來。

「AI聲光自動咖啡機」具有人臉辨識系統可以客製化咖啡，以仿手沖的原理沖泡出不同飲用濃度，咖啡機還可以解說咖啡相關知識，另外，還搭配特定的音樂與燈光秀，讓等待咖啡的過程是一種享受!

好強大的夢想啊！迷你國小打遍南、北無敵手，縣府教育處表示，同安國小推動AI科技教育，學校教師共備規劃一系列的物聯網、科普知能、程式設計與木工自造的整合性校本特色課程。老師許弘叡、吳映慧指導六年級學生蔡富揚

、蔡珮綺、張震茂及宋芷欣成立「同安夢想家」創客團隊，以「勇者鬥惡虎」奪下台北全國索尼創意科學大賞冠軍後，南下高雄，又以「AI聲光自動咖啡機」再拿下教育部國民及學前教育署主辦108學年度科技教育創意實作競賽，國小機電整合組金牌。

彰化縣長王惠表示，縣府積極推動AI科技教育，偏鄉的同安國小透過課程結合在地化產業讓孩子們動手做、做中學，讓孩子們具有勇闖未來的競爭力與學習力。

(中時 )