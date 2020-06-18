櫃買中心今（18）日表示，陞達科技（4945）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。

根據櫃買中心資料顯示，陞達科技成立於民國89年6月間，董事長為李坤蒼，主要經營業務是風扇馬達驅動控制IC、代理通用微控制器IC等，送件時資本額為2億6,000萬元。陞達科技去（108）年業績，營收3億5,775萬元，稅前盈餘5,613萬元，稅後盈餘4,412萬元，每股盈餘1.70元。

(工商 )