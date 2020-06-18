陞達科技今日申請股票上櫃案 11:012020/06/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（18）日表示，陞達科技（4945）在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是半導體業。 根據櫃買中心資料顯示，陞達科技成立於民國89年6月間，董事長為李坤蒼，主要經營業務是風扇馬達驅動控制IC、代理通用微控制器IC等，送件時資本額為2億6,000萬元。陞達科技去（108）年業績，營收3億5,775萬元，稅前盈餘5,613萬元，稅後盈餘4,412萬元，每股盈餘1.70元。 (工商 ) #陞達科技 #櫃買中心 #IC #申請股票上櫃 #送件申請 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 驚！北京盼川普連任 美媒爆大陸驚天陰謀 - 財經 華為缺口補上了 老大出手救台積電！ - 即時 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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