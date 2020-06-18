台灣大（3045）18日召開股東會，董事會蔡明忠會後接受媒體聯訪時表示，台灣5G即將開台，應該還只是大家爭面子的階段，至於爭裡子、等到整個5G技術完全成熟、終端產品線完整、 設備跟上後，才是真正較勁爭裡子的時刻。

蔡明忠說，面子裡面都很重要，現在大家都搶著開台，如果只是顧理子，那就等到技術設備終端成熟再開台，但這不可能，大家現在都是先爭面子，最終理子還是得拼一下。

台灣大17日拿到NCC核發5G特許執照，蔡明忠說，電信三雄中，台灣大最後拿到5G特許執照，台灣大執照申請時間比其它兩家遲一點， 最主要是為了未來要跟台灣大哥大共頻的業者保留機會，另外，資安審查也遇到一些疑難。

媒體詢問共頻對象，蔡明忠說，跟亞太電信、及其它電信業者合作，都是台灣大哥大的選項，因頻譜資源要發揮最大效益，幫助台灣在有效資源下能夠推動整個5G產業應用及發展，該做的事如果自己做不來，結合其它人力 量也不足為過。

(工商 )