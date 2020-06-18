根據美媒報導，大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)與球員工會執總克拉克(Tony Clark)重啟談判，包含聯盟提出最新60場比賽方案、照出賽場次比例支薪等。隨後大聯盟發布一篇模稜兩可的聲明，旗下《MLB Network》記者又放出消息表示將達成協議，立刻被球員工會的推特「打臉」，表示全是假消息，進度到底如何相當撲朔迷離。

大聯盟與球員工會的勞資爭議有如硝煙彌漫的戰場，最新消息指出兩邊領頭者曼佛雷德與克拉克重啟談判，聯盟提出最新方案，例行賽60場、自7月19日開打至9月27日，季後賽擴大至16隊參與，於10月28日結束，並且今、明年都採用指定打擊，最重要的球員薪資100%按出賽場次比例支付。

稍早大聯盟總裁曼佛雷德發布聲明，「因應我的要求，克拉克和我昨天在鳳凰城面談幾個小時，我們在離開前共同制定一個『框架』，是構成協議的基礎，也各自回去與球團、球員商量。我會鼓勵球團向前走，相信克拉克也這麼想。」

Breaking: MLB and players union are closing in on an agreement to play the 2020 season, via players. Deal expected to be for prorated pay and include expanded playoffs. — Jon Heyman (@JonHeyman) June 17, 2020

隨後大聯盟官網記者海曼（Jon Heyman）在推特上放出消息，表示兩邊即將完成協議，過沒多久球員工會推特立刻「打臉」，推文僅有短短一句話，「關於同意的報導是錯誤的。」隨後海曼也被大量網友抨擊。

大聯盟提出的協議確實退讓一步，不過據消息指出，即使球團有意簽署合約，不過球是球員在打的，有些球員認為這是「提案」而非「協議」，兩邊是否能盡早達成共識開打，只能先靜觀其變。

Reports of an agreement are false. — MLBPA Communications (@MLBPA_News) June 17, 2020

(中時 )