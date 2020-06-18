國民黨台南市議員張世賢昨（17）日質詢時，提到流浪貓狗問題，突然學起「貓叫春」的聲音，市長黃偉哲聽完之後面不改色回說，可能是繁殖期才會這樣叫。對此，網友傻眼表示「ㄎ一ㄤ成這樣」。

針對流浪動物問題，張世賢對動保處提出質疑，並問黃偉哲是否能從外觀分辨公貓、母貓，黃偉哲表示看不太出來，張世賢竟當場學起貓叫春，公貓叫得相當淒厲，就是「要你來」的意思，而母貓叫聲輕柔，意指「不要啦」。黃偉哲回說，可能是繁殖期才會這樣叫，可以錄下公貓的聲音引誘捕捉。

張世賢在臉書貼出質詢片段，網友看完傻眼，直呼「可憐」、「ㄎ一ㄤ成這樣」，但似乎是不想再生事端，已將質詢影片刪除。

（圖／摘自平論無雙臉書）

不過影片早已在網路瘋傳，臉書「平論無雙」網友留言表示，「這位議員應該去動物園上班才對」「台南就是本土、連質詢都那麼本土」「被政治耽誤的藝人」「國民黨...真的會被這些人搞到倒」，另外也有人發現，張世賢學貓叫時後面的官員在偷笑。

此事也在PTT引發熱議，有部分網友認為此舉無傷大雅，有時後野貓確實蠻擾人的，「其實質詢內容算正經吧？」「質詢內容很正常啊 只是呈現有點北爛而已」「貓叫春真的很吵」「貓叫春是真的有夠吵的 有夠淒厲的」。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)