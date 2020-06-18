美國數個州的新增確診數創下新高，引發經濟恐再度封鎖的擔憂，美國總統川普周三表示，美國不會再度關閉商業活動。

川普接受福斯新聞頻道訪問時表示：「我們不會再度關閉這個國家，我們不必這麼做。」

美國在重啟經濟後各地的新冠肺炎確診數均出現升高的現象，數個州的新增確診數連日創下新高，最新數據顯示亞利桑那州、佛州、俄勒岡、德州，以及美國總統川普準備前往造勢的奧克拉荷馬州的單日新增病例創下新高，而德州的單日確診住院數飆升11%。

(時報資訊)