許多男人總會想盡辦法解決性慾問題，就有一名網友在ptt（批踢踢）實業坊以「為什麼在大陸嫖妓很便宜」為題發文，結果釣出老司機分享教戰守則：「到暗巷可以找到便宜的」。

原PO發文指出，大陸「大保健（找按摩妹）」折合台幣才1000元，路邊便宜點的全套只要台幣800元」，讓他好奇，大陸明明禁止賣淫，為何還會這麼便宜，甚至還可挑選？

文章一出引起網友們熱議：「我朋友說沒錯差不多這價錢，除非妳去玩超高檔的或是被當盤子」、「農村女孩沒技能又想賺錢，最直接就是用肉體賺」、「確實有更便宜的，因為那邊人民的收入真的低，估計3億人可能月入不到500人民幣」。

另有一名老司機指出，夜總會的酒店妹陪說話、唱歌、喝酒，幾個小時就要1000人民幣（約4180元新台幣），包一整晚要2500人民幣（約1萬450元新台幣），透過社群網站找到少女，幾個小時大概1500人民幣（約6270元新台幣），包一整晚至少5000人民幣（2萬902元新台幣），「不過到一些暗巷找，通常公道價是300人民幣（約1254元新台幣），甚至也有100到200人民幣」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)