市長盧秀燕說，個案返台疫調並沒有據實以告，造成接觸人員的困擾及感染風險，依法將予以開罰。（陳世宗攝）

孟加拉確診夫妻13日搭機返台，經採檢後分別於14、15日確診，目前均在北部隔離治療，機上接觸者持續由疫調追蹤管理中。經疫調確認，2人入境後直接入住北部集中檢疫所，「並無返回台中」也無接觸親友；台中市衛生局指出，因個案疫調時有部分陳述不實情況，未能詳實提供資訊供主管機關調查，衛生局與中央討論後，決議依法開罰6至30萬元。

台中市議會今天進行第3屆第3次定期會市政總質詢，市議員李麗華表示，孟加拉返台夫婦未穿著防護衣，有疫調不實情況，地方民眾對此都相當關心，關切市府要否開罰？

市長盧秀燕指出，根據傳染病防治法規定，當事人對於疫調必需「吐實」，儘管中央目前未規定搭乘飛機須穿防護衣，但該對夫婦「未穿防護衣，卻無誠實以告」，這樣的行為造成防疫風險，市府絕不允許！

衛生局長曾梓展說，疫調需時間釐清，與中央疫情指揮中心溝通討論過後，針對此個案確認有疫調陳述不實的狀況發生，將依傳染病法治法第43條裁罰6至30萬元罰鍰，呼籲民眾接受疫調時應誠實以告，避免影響防疫安全。

盧秀燕強調，民眾對於孟加拉夫婦個案不必過度恐慌，個案從北部機場入境後，就由中央協助進入隔離場所，「沒有進入台中」；未來該個案也一定要康復才能出院，市府將配合中央持續做好防疫措施，讓市民安心。

(中時 )